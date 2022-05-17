Mersin'de günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı - Haberler

Mersin'de günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı
AA - Sezgin Pancar - Güncel
Mersin'de, polis ekiplerince günübirlik kiralanan 494 evde denetim gerçekleştirildi.
Mersin'de, polis ekiplerince günübirlik kiralanan 494 evde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki çalışmaya 138 polis katıldı.
Çalışmada 494 günübirlik evi denetleyen ekipler Yenişehir ilçesinde 5, Erdemli'de de 2 adrese para cezası uyguladı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
AA / Sezgin Pancar - Güncel