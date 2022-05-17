Mersin'de günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
Mersin'de günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı

Mersin'de, polis ekiplerince günübirlik kiralanan 494 evde denetim gerçekleştirildi.

Mersin'de, polis ekiplerince günübirlik kiralanan 494 evde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki çalışmaya 138 polis katıldı.

Çalışmada 494 günübirlik evi denetleyen ekipler Yenişehir ilçesinde 5, Erdemli'de de 2 adrese para cezası uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title