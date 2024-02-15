Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Dijital Dönüşüm Odağında Mesleki Eğitim ve İş Dünyası Konferansı Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen konferansa mesleki eğitim ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Konferansta dijital dönüşümün önemi vurgulandı ve nitelikli iş gücünün topluma kazandırılması hedefi üzerinde duruldu.

Mersin'de, "Dijital Dönüşüm Odağında Mesleki Eğitim ve İş Dünyası Uluslararası Konferansı" gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, İş Dünyasının Değişen İhtiyaçlarının Mesleki Eğitimin Entegrasyonu ile Karşılanması Projesi kapsamında bir otelde düzenlenen konferansa mesleki eğitim ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, konferansın açılışında, dijital dönüşümün hayata çok hızlı şekilde girdiğini söyledi.

Dijital dönüşümün yönetilmesi ve anlaşılmasının önemli olduğunu dile getiren Karagöz, bu süreçte dijital dönüşümün hayatı her boyutuyla etkilediğini kaydetti.

Karagöz, mesleki eğitimin önemini anlatarak, "Üretim kalkınmanın itici gücü. Peki üretimin ana aktörü kim? Nitelikli iş gücü. Nitelikli iş gücünü de mesleki ve teknik eğitim süreciyle kazandırmaya gayret ediyoruz. Bunun için de ülkemizde çok yönlü çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Mesleki eğitim çalışmaları kapsamında nitelikli iş gücünü topluma kazandırma hedefinde olduklarına işaret eden Karagöz, "Bunu başarırsak gerçekten ülkemiz dünyada rekabet gücünü en yüksek düzeye taşımış, özgüveni güçlü, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, kendi kaynaklarını çok daha sağlıklı yönetebilen bir ülke haline gelecek. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"İnsan odaklı olmazsak teknoloji bizi yönlendirir"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da dijital dönüşüm sürecinin iyi okunması gerektiğine dikkati çekti.

Dijitalleşme sürecinde insan odaklı olunması gerektiğini vurgulayan Durmuş, "Eğer biz insan odaklı olmazsak teknoloji bizi yönlendirir, o zaman biz teknolojiye hakim olmak yerine hapsolmuş oluruz." ifadesini kullandı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da dijitalleşme ve mesleki eğitimin kendileri için önemli olduğunu belirterek, konferansın iş dünyasına, mesleki eğitimde arzu edilen değişim ve dönüşüme büyük katkı sunacağını anlattı.

Konferansta, Hayata Destek Yönetim Kurulu Üyesi İnci Aylin Gezgüç de "Meslek Lisesi Millet Meselesidir Projesi"nin sunumunu yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Mersin Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 15 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor kim elendi? 15 Şubat Perşembe Survivor'da kim elendi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 16 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şule Yüksel kimdir? Öğretmen Şule Yüksel neden gündemde, olayı ne? Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak? Can Kılıç Solmaz kimdir? Defne Joy Foster'in oğlu kim? İşte son hali! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? LGS 2024 ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ YAYINLANDI MI? LGS sayısal - sözel soru ve çözümleri nerede? TIKLA ÖĞREN! Samsun belediyesi hangi parti? Samsun belediye başkanı hangi partiden seçildi? Playstation 5 ne zaman çıktı? Playstation 5 hangi tarihte, ne zaman tanıtıldı? Bugün voleybol maçı var mı? 15 Şubat kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Teknofest başvuru son gün ne zaman? Teknofest başvuru ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Teknofest kategorileri nelerdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title