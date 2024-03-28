Mersin'de çalıntı kamyonetlerin şüphelisi tutuklandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki kamyonet çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde iki kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde, zanlının İ.A. olduğu belirlendi.
Çalışmalarda, İ.A'nın çalıntı kamyonetlerle hırsızlık olaylarına da karıştığı saptandı.
Adresi tespit edilen zanlı, ekiplerin operasyonunda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.