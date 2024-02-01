Mersin'de 12 Ton Sahte Temizlik Ürünü Ele Geçirildi

MERSİN'de sahte temizlik malzemesi üretip, piyasaya süren 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri 13 milyon TL olan 12 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte temizlik malzemesi üreten ve piyasa süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Jandarma, imal ettikleri sahte temizlik malzemelerini satmak için harekete geçen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Jandarma daha sonra ürünlerin imal edildiği Akdeniz ilçesindeki merdiven altı imalathaneye operasyon düzenledi. Piyasa değeri 13 milyon TL olan 12 ton sahte temizlik ürünü, 1 deterjan ambalaj makinesi, 1280 kilogram deterjan katkı malzemesi, 3 elektronik terazi ve bol miktarda farklı markalara ait boş deterjan ambalajı ile etiketler ele geçirildi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)