Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Mobil Kuaför Hizmeti Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mobil Kuaför' hizmeti Kurban Bayramı'nda da vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Kırsalda kuaförü olmayan ya da kuaföre gidemeyenler için hizmet veren Mobil Kuaför aracı, Kurban Bayramı'nda da mahalle mahalle gezerek, vatandaşların ayağına gidiyor. Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Mobil Kuaför'de vatandaşlara saç kesimi, saç boyası, ve tıraş yapılıyor. Kullanılan makas, ustura, tarak ve cımbız gibi ekipmanlar titizlikle her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bölümleri bulunan araçta, Büyükşehir'in usta berber ve kuaförleri, kadınlar, erkekler ve çocukların saç kesimlerini gerçekleştiriyor. Mobil Kuaför aracı ile berber veya kuaför olmayan yerleşim yerlerinde verilen hizmetle, maddi yönden de vatandaşlar büyük bir yükten kurtarılmış oluyor. Dalakderesi Mahalle Muhtarı Muzaffer Çelen, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Herhalde Türkiye'de birkaç belediyede var bu mobil kuaför hizmetleri. Gidemeyenler var, yaşlılarımız var, gidip de berberi bilmeyenler bile var. Geliyorlar burada rahat rahat tıraşlarını oluyorlar. Sağ olsun Başkanımıza da bir dua ediyorlar. Herkes işine, gücüne bakıyor. Hem vakitten de kazanmış oluyorlar. Bu hizmeti sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu işten memnun, bizler de memnunuz. Başkanımızın hizmetleri sadece kuaför ile de kalmıyor maşallah. Altyapı olsun, yollarımız olsun her konuda sağ olsun Başkanımız bizim yanımızda. Gerçekten diyorum biz yıllarca alamadığımız hizmetleri Vahap Seçer Başkanımızın sayesinde aldık mahallemize' dedi. Mobil Kuaför hizmetinden faydalanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, bu hizmetin kendilerine büyük kolaylık sağladığını ve Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ettiklerini belirttiler.