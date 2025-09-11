Mersin Balığı Üretiminde Yeni Hedefler

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Bolu Gölköy'de bulunan Su Ürünleri Üretim Tesisinde inceleme yaptı.

Tesiste bulunan sazan ile mersin balığı havuzlarını inceleyen Türkyılmaz, bu türlerin yavruları ile üretim metotları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Türkyılmaz, Gölköy'de üretimi yapılan mersin balığı ile sazan balığı yavrularını, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki göl, gölet ve gerektiğinde denizleri balıklandırmak için kullandıklarını söyledi.

Türkyılmaz, balık sayısını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Gölköy'deki üretim istasyonu gibi genel müdürlüğümüzün uhdesinde 7 tesisimiz var. Hepsinde farklı türlerde üretimini gerçekleştirdiğimiz balık türlerimiz var." dedi.

Gölköy'de sazan balığı ağırlıklı çalışma yaptıklarını ancak son birkaç yıldır da mersin balığı üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Türkyılmaz, "Buradan bu sene içinde ürettiğimiz balık miktarı 6 milyon sazan balığı yavrusu. Yıllık 500 bin civarında mersin balığı yavrusu elde edip özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki mersin balığı stoklarının geliştirilmesi, artırılması için bu çalışmaları bu tesisimiz üzerinden yapıyoruz." diye konuştu.

Türkyılmaz, dünya pazarında önemli yeri olan siyah havyarın üretimi için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şu bilgileri:

"Mersin balığının farklı türleri var. En önemli türlerinden biri 'huso huso'. Bundan elde edilen havyarın dünya pazarında oldukça fazla miktarda rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. 1 gramı 1 avro civarında. Dünyada bu işi en iyi yapan İran, Azerbaycan ve Ukrayna gibi ülkeler. Önümüzdeki dönem içinde ülkemizde de bu işin öncülüğünü biz yaptık, başlatıyoruz. Özellikle Elazığ bölgesinde bu işin ticari anlamında faaliyetini gösteren çok donanımlı, dünya çapında da tecrübesi olan tesisimiz bu işi üstlendi. Bizim bilgimiz, kontrolümüz ve yönlendirmemizle bu işi gerçekleştiriyor.

Şu anda cinsel olgunluğa erişmiş olan ve siyah havyar elde edebileceğimiz mersin balığı türünü belli bir yaş boyuna getirdiler. O olgunluğa eriştikten sonra da yumurtalarında havyar almak ve bazı işlemlerden geçirmek sonrasında bunu dünya pazarına sunacaklar. Bu konuda iddialıyız. Şu anda iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim."