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Anka Haber Ajansı 23 Temmuz Perşembe Gündemi

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Bugün Milli Savunma Bakanlığı brifingi, TÜİK verileri, Zafer Partisi ve Anahtar Parti basın toplantıları, sağlık meslek örgütleri açıklaması, TBMM'de emekli aylığı düzenlemesi, CHP'nin AYM başvurusu, Merkez Bankası faiz kararı, Kılıçdaroğlu'nun tarım işçilerini ziyareti, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kanada maçı ve Beşiktaş'ın Midtjylland maçı var.

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapacak. (ANKARA)

10.00- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini, 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

12.30 - Sağlık meslek örgütleri, görev başındaki hekimlerin hukuk güvencesi hakkında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamu taşınmazlarının satışını düzenleyen 7579 sayılı ve varlık barışını düzenleyen 7582 sayılı yasaların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun aldığı politika faizi kararını açıklayacak.(İSTANBUL)

17.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nın çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek. (MAKAU)

20.00 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'i konuk edecek.(İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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