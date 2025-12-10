Haberler

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Konya'da "Teşkilat Buluşması" programında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikal mücadelenin önemine değinirken, Türkiye'de kamu çalışanları arasında ücret dengesi sağlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yaşanan olaylara dikkat çekti ve Filistin'e destek verdiklerini vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milletin değerlerine sahip çıktıklarını ve her zaman milli iradeden yana olduklarını söyledi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesi'nin bir düğün ve kongre merkezinde düzenlediği, "Teşkilat Buluşması" programında, sendikal mücadelede 33 yılı geride bıraktıklarını anımsattı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insanlıkta ayakta kalma imtihanı vermeye çalıştığını aktaran Yalçın, "Gazze'de 70 bin insan soykırıma uğradı. 100 bini aşkın insan yaralandı. Bir kısım hayatını engelli olarak devam ettirecek eğer hayatta kalabilirse... Türkiye'de Filistin'e destek platformunun dönem sözcülüğünü ve koordinatörlüğünü yaparak 81 ildeki tüm eylem ve organizasyonların ya başında ya da en güçlü sosyal ortak olarak içinde yer aldık." diye konuştu.

Yalçın, her zaman sivil iradenin güçlenmesi konusunda çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sendikalar değerlerle, demokrasi ile sorunluydu. Darbelerin yandaşı olmak gibi bir aymazlığın içindeydi. Biz bu konularda doğru imtihan vermeyi başardık. Milletin değerlerine sahip çıktık. Ülkenin demokratikleşmesi konusunda, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi hususunda hep haysiyetli bir noktada durduk ve her zaman millet iradesini muteber gördük. Darbeler konusunda hiçbir zaman kargaşanın mikser görevini üstlenmedik. Hiçbir zaman topuk selamıyla ihale almadık, omzu kalabalıkların 10 yılda bir millete haddini bildirdiği süreçlerde haysiyetsiz bir noktada durmadık. Onun için Memur-Sen farklı ve güçlü bir aile."

Kamu çalışanları arasında ücret dengesinin kurulması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugünlerde 'kariyer zammı' dedikleri üst bürokrasiye zam tartışması var. Kamuoyunda tepkiler yükseliyor. Üst bürokrasi açısından da düzenlemeye ihtiyaç var. Ücret adaletsizlikleri var. Ücret adaletini sağlamak, oraya zam yapmak bir ihtiyaç ama tüm kamu görevlileri açısından seyyanen zam bir zarurettir. Bunu öteleyemezsiniz. Kamuda bu tarafı görmeden o tarafı görmeye kalktığınızda bu ücret adaletsizliği dolayısıyla homurtuyu büyütürsünüz."

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer'in de konuşma yaptığı programa, çok sayıda üye katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
