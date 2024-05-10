Memduh Şevket Esendal'ın vefatının 72. yılı sempozyumla anılacak

Vefatının 72. yılında yazar, diplomat ve siyasetçi Memduh Şevket Esendal, 16 Mayıs'ta Salt Galata'da sempozyumla anılacak.

Sempozyum çerçevesinde Esendal'ın Ankara'sı, erken dönem Cumhuriyet edebiyatındaki yeri, öykücülüğü, siyaset ile edebiyat arasındaki ilişki, Cumhuriyet Ankarası'nın edebiyata yansımaları gibi konular tartışmaya açılacak.

Sanat Kritik ve Vakıf Bank Kültür Yayınlarının işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlik, Abdullah Ezik ve Hazal Bozyer'in açılış konuşması ile başlayacak.

Sempozyumda konuşmacı olarak Fatih Özgüven, Pelin Aslan, Ahmet Duran Arslan, Dilan Yamaç, Elif Türker, Bilal Acarözmen, Yasin Beyaz, Aylin Ketenci ve Uğur Tanyeli yer alacak.

Memduh Şevket Esendal ve edebiyatı üzerinden dönemin mimari, siyasi, edebi anlayışına dair de birçok farklı perspektifin geliştirilmeye çalışılacağı sempozyum, Salt Galata'daki Atölye II-III'te yapılacak.