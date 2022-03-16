Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü
AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün otoyolda devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün otoyolda devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Ülke basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı La Herradura kasabası yakınlarındaki Cosoleacaque otoyolunda midibüs devrildi.
Kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 16 göçmen yaralandı.
Göçmenlerin Küba kökenli olduğu bilgisi paylaşıldı.
Meksika'da, 10 Aralık 2021'de göçmenleri taşıyan tırın kaza yapması sonucu 53 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştı.
AA / Sinan Doğan - Güncel