Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü - Haberler

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Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü

Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün otoyolda devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün otoyolda devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı La Herradura kasabası yakınlarındaki Cosoleacaque otoyolunda midibüs devrildi.

Kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 16 göçmen yaralandı.

Göçmenlerin Küba kökenli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Meksika'da, 10 Aralık 2021'de göçmenleri taşıyan tırın kaza yapması sonucu 53 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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