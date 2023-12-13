Üye Girişi
Haberler

Medyada Yapay Zekayı Yönetmek Forumu Düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, medyada yapay zekanın doğru kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda mücadelenin adı 'Yapay zekaya kim yön veriyor?' olacak. Eğer bizler işimizi iyi yaparsak doğru, güçlü içerikleri yapay zekayla buluşturabilirsek bu anlamda bir dengelenme sağlarız, bunu yapamazsak küresel adaletsizlik yapay zeka eliyle biraz daha derinleşir." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, medyada yapay zekanın doğru kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda mücadelenin adı 'Yapay zekaya kim yön veriyor?' olacak. Eğer bizler işimizi iyi yaparsak doğru, güçlü içerikleri yapay zekayla buluşturabilirsek bu anlamda bir dengelenme sağlarız, bunu yapamazsak küresel adaletsizlik yapay zeka eliyle biraz daha derinleşir." dedi.

Karagöz, AA muhabirine, Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi işbirliğinde, Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumu ile "Türk medyasında yapay zekayı nasıl yönetiriz?" yaklaşımını oturtmak istediklerini söyledi.

AA'da da yapay zekayı infografik ve içerik üretiminde kullandıkları ifade eden Karagöz, bu forumun konusunun, yapay zekayı tüketmek değil, yönetmek olduğunu bildirdi.

Karagöz, küresel ve kültürel hegemonların, dünyada küresel adaletsizliği tesis eden güçlerin yapay zekayı manipüle ettiğini ve şekillendirdiğini dile getirdi.

Bu anlamda bütün içerik üreticilerini yapay zeka ile entegre olmaya, onu hegemonların kıskacından kurtarmaya ve özgürleştirmeye çağıran Karagöz, yapay zekanın kendisine öğretileni öğrenebilen bir bilgi sistemi olduğunu ifade etti.

Karagöz, eğer dezenformatif şekilde yapay zekaya yaklaşılırsa sonuçların da dezenformatif olduğuna işaret ederek, hakikatin savunucularından ve sorumlu bir medya grubu olarak amaçlarının yapay zekaya doğru veri setini öğretmek olduğunu anlattı.

"Türk medyasının tamamen yapay zekayla entegre olması gerek"

Bu alanda rekabetten geri kalınırsa yapay zekanın kendilerine her zaman taraflı, manipülatif ve dezenformasyon dolu cevaplar vereceğine dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

"Ben Türk medyasının tamamen yapay zekayla entegre olması ve içeriklerini onu etkileyecek ve şekil verecek düzeyde oluşturması gerektiğine inanıyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum. Bunu biz yapmazsak küresel adaletsizlik daha da büyür. Çünkü dezenformasyonla bugün yapay zekayı şekillendiriyorlar. Bugün Alman medyası 'Özgür Filistin demek, Hitler'i savunmaktır' diye yapay zekaya içerikler üretiyor. Siz bugün Filistin-İsrail konusunu yapay zekaya sorduğunuzda özellikle küresel hegemonların dilini kullanmaya yatkın yapay zekayla karşılaşıyorsunuz. Bunun dengelenmesi lazım. Hem görsel hem haber içeriklerinin hem de infografiklerin daha dengeli hale gelmesi ve bu veri setinin yapay zekayla buluşması lazım. Önümüzdeki yıllarda mücadelenin adı 'Yapay zekaya kim yön veriyor?' olacak. Eğer bizler işimizi iyi yaparsak doğru, güçlü içerikleri yapay zekayla buluşturabilirsek bu anlamda bir dengelenmeyi sağlarız. Bunu yapamazsak küresel adaletsizlik yapay zeka eliyle biraz daha derinleşir. Önümüzdeki yıllarda en büyük tehdit 'yapay zeka eliyle oluşturulmuş küresel adaletsizlik' olacak. Bir şeyin doğru mu, yanlış mı olduğu konusunda yapay zeka ilerleyen yıllarda net yaklaşımlar sergileyecek. O yaklaşımların arka planında işte o kültürel hegemonların ürettiği veri seti var. Ben bu forumu bu anlamda çok önemli buluyorum."

"Etik Rehberi" üretilecek

Karagöz, forumda "Yapay zekanın medyada etiği nasıl olacak?" tartışmalarının da yapıldığına dikkati çekerek, "Etik Rehberi üretmeye çalışacağız. Yapay zekanın da etik çerçevelenmeye ihtiyacı var. Bu toplantıda biz gün boyunca yapılacak tartışmalarla buna cevap arayacağız." dedi.

Forumda imzaladıkları "Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü" ile habercilikte dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımını sağlamak için "Medya Teknolojileri Hackathonu"nu hayata geçirecekleri bilgisini veren Karagöz, forumun hackathon ile devam edeceğini söyledi.

Karagöz, yazılımcıların bir araya gelerek yapay zekaya yön verecek yazılımları oluşturmaya çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun önümüzdeki süreçte ciddi çıktılarının olacağına inanıyorum. Biz burada bir işaret fişeği yaktık. Medya mensuplarını bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz. Gelecek gerçekten de burada olacak. Yapay zeka muhabirleri, foto muhabirlerin, grafikerlerin yerini alacak demiyorum. Yapay zekaya yön veren grafikerler, editörler, foto muhabirleri ve yayın yönetmelerine ihtiyacımız var. Bu anlamda AA olarak kendimizi tamamen buna adapte ediyoruz. Yapay zekayla çalışan muhabirlerin ürettiği içeriklerin daha güçlü olacağını ve o içeriklerin de yapay zekayı yeniden destekleyeceğini düşünüyoruz. Biz yapay zeka ile kavga eden bir kurum değil, yapay zekayı enstrümantalize eden ve onu bir şekilde eğiten bir kurum olmaya çalışacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı Medya Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title