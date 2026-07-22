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Sakarya'da medyaya yönelik nitelikli iş gücü desteği tanıtıldı

Sakarya'da medyaya yönelik nitelikli iş gücü desteği tanıtıldı
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Sakarya'da İŞKUR ve BİK işbirliğiyle medya sektörüne yönelik nitelikli iş gücü destek programı tanıtıldı. Programa uygun basın işletmelerine 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında maaş ve sigorta primi desteği sağlanacak. Dijitalleşen medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve gençlerin iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Sakarya'da Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile Basın İlan Kurumu (BİK) işbirliğiyle medya ve iletişim sektörüne yönelik hayata geçirilen nitelikli iş gücü destek programı, sektör temsilcilerine tanıtıldı.

İşkur Sakarya İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, uygun şartları sağlayan basın işletmelerine 9 ay süreyle net asgari ücret tutarında maaş ve sigorta primi sağlanacağına ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda konuşan İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, programın dijitalleşen medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Desteğin sektörün rekabet gücünü de artıracağını belirten Kaya, "Medya sektöründe çalışmak isteyen ancak mesleki deneyim ve yeterliliklerini geliştirmeye ihtiyaç duyan iş arayanların, doğrudan iş ortamında deneyim kazanması sağlanacaktır. Özellikle iletişim fakültesi mezunları ve medya sektöründe kariyer hedefleyen gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamayla, teorik bilgilerin iş ortamında pratiğe dönüştürülmesine katkı sunulacak." diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı da geleneksel gazetecilik anlayışının dijital platformların yaygınlaşması, büyük veri uygulamaları ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda dönüşümünü sürdürdüğünü kaydetti.

Medya sektöründe yaşanan dijital dönüşümün yalnızca haber üretim süreçlerini değil, ihtiyaç duyulan insan kaynağını da yeniden şekillendirdiğini ifade eden Çorbacı, "Basın kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçlayan protokol, İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla 30 Haziran 2026'da İletişim Başkanlığında imzalandı. Ayrıca, dijitalleşme ve yeni teknolojiler sektörde hızlı değişimlere yol açmakta, iletişimin geleceği dijital becerilerle yazılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş da işe alınma sürecinde uygulanacak sigorta primi destekleri hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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