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MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı

MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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