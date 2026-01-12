MEB, KGF ve Halkbank arasında 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu gerçekten bu ülkenin hem demokratikleşmesi hem ekonomik refahı hem de kalkınması açısından hepimiz adına vatandaşlık borcu." dedi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve mezuniyet alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik işbirliği protokolü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Halkbank arasında imzalandı.

Bakanlık'ta düzenlenen "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuşan Tekin, üzerinde en çok kafa yordukları alanlardan bir tanesinin de mesleki ve teknik eğitim olduğunu söyledi.

Bu konuda iki sebepten dolayı çok yoğun mesai harcadıklarına işaret eden Tekin, bunlardan birinin, Türkiye'deki ekonomik altyapının, kalkınma hamlelerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirilmesi boyutu olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Ama bir boyutu var ki o da toplumsal yapının olağan işleyişi içerisinde, olağan dışı müdahalelerle toplumdaki dengenin bozulma süreçlerinden bir tanesi, darbeler ve darbelerin yarattığı travmatik ortamlar. Maalesef mesleki ve teknik eğitim de bu anlamda bu darbe psikolojisinden çokça etkilenen alanlardan bir tanesi." diye konuştu.

"Demokratik düzenin tesis edilmesinin önemli araçlarından bir tanesi"

Demokratik siyasal yaşam üzerindeki vesayet mekanizmalarının kaldırılarak yeniden demokratik işleyişin gelişeceği zeminin ortaya çıkarılması açısından mesleki ve teknik eğitimle ilgilenmenin önem taşıdığını vurgulayan Tekin, "Bir anlamda o darbe ortamıyla hesaplaşmanın, darbenin yarattığı travmanın etkilerini ortadan kaldırmanın ve yeniden demokratik düzenin tesis edilmesinin önemli araçlarından bir tanesi. Biz mevzuya böyle bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ancak o gün, 28 Şubat olduğunda, 28 Şubatçılarla beraber alkış tutanlar, darbeye ve vesayete bir anlamda davetiye çıkaranlar, darbenin yarattığı travmadan mutlu olanlar, nemalananlar, bugün mesleki ve teknik eğitimle ilgili attığımız adımları meydanlarda protesto ederek ya da televizyon ekranlarında ilgisiz argümanlarla karşı çıkıyorlar, bizi eleştirme durumundalar." ifadelerini kullanan Tekin, bu eleştirilerin kendilerini yıldırmayacağını söyledi.

Bakan Tekin, "Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'de olağan demokratik düzenin işlemesi açısından bu ve benzeri adımları atmaya devam edeceğiz. 2002'den itibaren de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının genel anlamda mevzuya bakışı, perspektifi de bu şekildedir." açıklamasını yaptı.

"Yeni eğitim öğretimle ilgili yeni adımlar attık"

Bakan Tekin, 2013'ten itibaren mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak attıkları adımlarla mesleki ve teknik eğitimi tercih edenlerin yüzde 17'lere kadar düşen oranın 2025-2026 eğitim öğretim itibarıyla yüzde 43'e yükseldiğini bildirdi.

Bu alanda yaptıkları çalışmaları anlatan Tekin, bütün bunları yaparken "ben bilirim" mantığıyla hareket etmediklerini, sahayı dolaşarak ve paydaşlarla görüşerek Türkiye'nin kalkınması açısından hangi alanlarda uzmanlaşmış elemanlara ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların en iyi şekilde eğitim alabilecekleri hem fiziki hem teknolojik ortamlar oluşturuldu. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığımız 'Dijital İkiz Dönüşüm' okullarımız çok güzel bir örnek olacak. Sektörle, işbirliğiyle bunları devam ettiriyoruz. 2024 yılı yaz aylarında da Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' yayınladık ve burada bu anlamdaki işbirliklerimizi bir adım daha öteye taşıdık. Yeni eğitim öğretimle ilgili yeni adımlar attık. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulları gibi okullar kurduk."

Dertlerinin, mesleki ve teknik eğitimin bu anlamda yaygınlaştırılması olduğunu belirten Tekin, kendilerine bu anlamda destek olanlara teşekkür ederek, "Bu gerçekten bu ülkenin hem demokratikleşmesi hem ekonomik refahı hem de kalkınması açısından hepimiz adına vatandaşlık borcu." dedi.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de bu vesileyle Kredi Garanti Fonu ve Halkbank, mesleki ve teknik eğitim alan çocuklarımızın eğitimlerinden sonra kendi işleriyle ilgili, meslekleriyle ilgili girişimciliklerini destekleyebilecek güzel bir etkinliğin içerisine girdik. Hem genç girişimcilerin desteklenmesi, hem bu anlamda nitelikli bir biçimde yetişmiş gençlerin desteklenmesi ülke açısından, millet açısından çok faydalı birer girişim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın konuşması

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, KGF'nin, program kapsamında kullandırılacak kredilere yüzde 80 oranında kefalet desteği sağlayacağını bildirerek, "Yani yüzde 80'ini Kredi Garanti Fonu, geri kalan yüzde 20'sini de biz, doğrudan girişimcinin şahsi kefaletiyle bu işi yönetmiş olacağız. Program kapsamında mezun girişimciler azami 1 milyon 500 bin lirası, KOBİ'ler ise azami 7,5 milyon lira kredi kullanabileceklerdir. Kredilerimiz 12 ay ana para ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli olacaktır." diye konuştu.

KGF Başkanı Özegen'in konuşması

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de bilgi ve beceriler ekonomik değere dönüştüğünde, finansmana erişimin de kritik bir öneme sahip olduğunu gördüklerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının sadece mesleki eğitimi verip bırakmadığına işaret eden Özegen, "Böyle tematik kıymetli programlarla da gençlerimizin bu eğitimden sonraki hayat yolculuklarında da yanlarında durarak çok önemli projeleri hayata geçiriyor. Biz bundan dolayı da müteşekkiriz ve teşekkür ediyoruz." dedi.

"Ortaöğretimin en güçlü alanlarından biri"

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ise söz konusu protokolün, mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu, 29 yaş altı gençlerin mezuniyet alanlarına uygun şekilde girişimcilik ve istihdama katılmalarını destekleyen sürdürülebilir bir çerçeve kurduğunu vurguladı.

Kaygusuz, "Mesleki ve teknik eğitim, 3 bin 400'e yakın okul ve 1 milyon 600 bini aşkın öğrencisiyle ortaöğretimin en güçlü alanlarından biridir. Ancak bu gücü asıl anlamlı kılan, gençlerimizin sahada üretime katılması, iş sahibi olması ve girişimci olarak ekonomiye dahil olabilmeleridir." ifadelerine yer verdi.

KGF, Halkbank üzerinden KOBİ'lere kredi verecek

Protokol ile mezunların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılacak. Bu kapsamda KGF, Halkbank üzerinden KOBİ'lere kredi verecek.

Genç girişimciliğin desteklenmesine yönelik işbirliği ile mesleki eğitim-istihdam bağını güçlendiren, üretim ve istihdama doğrudan katkı sağlayan önemli bir katma değer sunulması amaçlanıyor.

İmza törenine, Milli Eğitim Bakan yardımcıları Bilal Macit, Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz da katıldı.