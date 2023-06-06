MASKİ, Şatırlar Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, 154 Mahalle Projesi dahilinde altyapı çalışmalarının başladığı Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu da, eski altyapının 25 sene önce elle kazılarak döşendiğini ifade ederek, çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini sundu.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, 154 Mahalle Projesi dahilinde altyapı çalışmalarının başladığı Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu da, eski altyapının 25 sene önce elle kazılarak döşendiğini ifade ederek, çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini sundu.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı altyapıya kavuşturmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi dahilinde Saruhanlı'nın Şatırlar Mahallesinde de altyapı imalatlarına başlandı. Mahallede 3 bin 200 metre kanalizasyon hattı döşeme işi ile başlayan projede, 3 bin 100 metre de içme suyu hattı da yenilenecek. Altyapı çalışmalarının ardından 16 bin metrekare de kilit parke taş döşeme işi yapılacak. Ayrıca, daha sağlıklı bir çevre için de 500 kişilik prefabrik foseptiklerin montajı da yapıldı.

"Kırsal mahallelerimizin merkez mahallelerden farkı kalmıyor"

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde il genelinde önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Kırsal mahallelerimizin merkez mahallelerden farkı kalmıyor. Şatırlar Mahallemizde de çalışmalarımıza başladık. Kısa bir süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Cengiz Başkanımız mahallemize 15 milyonluk bir yatırım yapıyor"

Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu da yaptığı açıklamada, "Çalışmalarla ilgili Cengiz Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Altyapımızı büyüklerimiz elle kazıp yapmıştı. Yüzeye yakındı. 20-25 sene de oldu. Çok sorun yaşamaya başlamıştık. Cengiz Başkanımıza ve sorumlu birimlere bunu ilettik. Sağ olsunlar bizim altyapımızı yenilemeye başladılar. Çok mutluyuz ve vatandaş çok memnun kaldı. Çalışmalarda da şu an bir sıkıntımız yok. Güzel gidiyor. Cengiz Başkanımız mahallemize 15 milyonluk bir yatırım yapıyor" dedi. - MANİSA