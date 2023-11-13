Mars Kayaları Dünya'yı Bombalıyor: Yaşları Ortaya Çıkıyor

Mars kayaları, Dünya'ya çarpmaya devam ederek yaşlarını ortaya çıkarıyor. Bilim insanları, Mars'ın yaşlı olduğunu biliyor ancak Dünya'ya gelen kaya parçalarının daha da yaşlı olabileceğini keşfettiler. Mars'ın sürekli bombardıman altında olması ve genç kayaların yüzeyin altından gelerek kendini yenilemesi bu durumu açıklıyor. Mars'ın değişimi ve gezegenlerin oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmek, NASA ve diğer uzay ajansları için önem taşıyor.

Binlerce yıl boyunca Mars kayaları Dünya'yı bombaladı. Bombalamaya da devam ediyor. Mars kayaları, şiddetli çarpmalar veya volkanik süreçler nedeniyle gezegenlerinden fırlatıldıktan sonra uzaya uçtu. Bazıları Dünya'ya geldi. Bilim insanları bu kaya parçalarını topladılar. Ancak bu küçük örnekleri topladıkça bilim insanları ilginç bir şey öğrenmeye başladılar. Mars'taki kayaların yaşı bize bambaşka şeyler söylüyor. İşte detaylar…

Mars kayaları Dünya'ya çarpmaya devam ediyor: Böylece yaşı ortaya çıkıyor!

Mars kaya parçalarını gezegenimize savurmaya devam ediyor. Ancak bu durum başka bir gizemin üstünü araladı. Mars'ın yaşlı olduğunu biliyorduk. Ancak gezegenimize kadar sürüklenen kaya parçaları daha da yaşlı olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları, gezegenin oluşumunun yaklaşık 4,56 milyar yıl önce, yani kendi gezegenimizden yaklaşık 90 milyon yıl önce tamamlandığını düşünüyor. Ayrıca kanıtlar Mars yüzeyinin çoğunun eski olduğunu gösteriyor. Peki Mars daha yaşlıysa Mars'taki kaya parçaları neden bu kadar genç görünüyor?

Yaşama elverişli bir cüce gezegen keşfedildi! Hem de Mars'a çok yakın

Bilim dünyası cevabın büyük olasılıkla Mars yüzeyinin meteorlar ve asteroitler tarafından sürekli bombardımanında yattığını düşünüyor. Her yıl 4 metrelik kraterler oluşturan yaklaşık 200 bombardımanla, Mars yüzeyi sürekli olarak uzaya daha fazla kaya püskürtüyor. Bunların bir kısmı Dünya'ya doğru yol alıyor. Mars'taki kayanın yaşının tutarlı görünmemesinin nedeni, gezegenden atılan yaşlı kayanın yerini genç kayanın almasıdır. Böylece Mars kendini yeniliyor.

Genç kayalar yüzeyin altından gelen ve hala volkanik aktiviteyle yenileniyor. Böylece neden genç kayaların gezegenimize geldiğini anlıyoruz. Bu sayede Mars hala tazeliğini ve gençliğini koruyor. Ayrıca yaşıyla ilgili bizi yanıltmayı da başarıyor.

Mars'ın hem içeride hem de dışarıda nasıl değiştiğini anlamak, NASA ve diğer uzay ajansları için önem arz ediyor. Çünkü uzay ajansları, Mars'a ilk insanlı görevler düzenlemeyi amaçlıyorlar. Dahası, bilim adamları güneş sistemimizdeki gezegenlerin nasıl oluştuğunu çözmek istiyor. Bununla birlikte bize bir bütün olarak evrenin evrimi hakkında nasıl daha fazla bilgi vermeyi hedefliyorlar. Ayrıca evreni anlamanın yeni yollarını arıyorlar.