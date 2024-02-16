Marmaris'te mahsur kalan 2 koyun AKUT tarafından kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 koyun, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 koyun, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Orhaniye Mahallesi'ndeki kayalıklarda 2 koyunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.
Ekip, yaklaşık 50 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inerek, 2 koyunu kurtardı.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.