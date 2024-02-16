Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te mahsur kalan 2 koyun AKUT tarafından kurtarıldı

Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 koyun, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 koyun, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Orhaniye Mahallesi'ndeki kayalıklarda 2 koyunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.

Ekip, yaklaşık 50 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inerek, 2 koyunu kurtardı.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaris Muğla Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title