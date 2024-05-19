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Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.  Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülecek.

MGM'nin verilerine göre, yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülecek. Meteoroloji toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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