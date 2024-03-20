Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova'nın 2,42 kilometre açığında bulunuyor ve deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.
Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu.