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Mardin Yeşilli'de 2. Organize Sanayi Bölgesi Açılışı Yapıldı

Mardin Yeşilli'de 2. Organize Sanayi Bölgesi Açılışı Yapıldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirerek, bölgeye yapılan yatırımları ve projeleri tanıttı.

YEŞİLLİ İLÇESİNDE 2. OSB TOPLU AÇILIŞ VE İMZA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeşilli ilçesinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) açılış ve imza törenine katıldı. Programa ayrıca Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2. OSB Müdürü Mahmut Acar ve davetliler katıldı. Bakan Kacır, açılışa Vali Tuncay Akkoyun ile yerli üretim aracı Togg'u kullanarak geldi. Burada konuşan Kacır, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine geçmişte gereken ihtimamın gösterilmediğini belirterek, "Kadın ve genç istihdamını destekleyecek, bu kadim toprakların turizmine, sanayisine, eğitimine katkı sağlayacak projelerin şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler, Cumhuriyetimiz ikinci asırda Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Son 22 yılda attığımız sağlam temellerin neticesinde gerçekleştirdiğimiz büyük ve kalıcı kazanımlarla asırlık başarılara imza atıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan ticarete, turizme kadar her alanda kalkındırıyor, büyütüyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin 22 yıl öncesine kadar eser ve hizmet siyasetinden mahrum bırakıldığını biliyoruz. Biz özellikle bu bölgelerimize ayrı bir önem atfederek hemen her alanda şehirlerimizi ihya ederek çehresini değiştiriyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla; ülkemizin alt ve üstyapısını güçlendiriyor, sağlıkta, eğitimde, sanayide, turizmde hemen her alanda yaptığımız yatırımlarla hizmet çıtasını her geçen gün yükseltiyoruz. Bölgemizin barındırdığı tüm değerleri harekete geçirerek, ekonomik kalkınmasını, üretim gücünü hızlandırıyor, ülke sathına yayıyoruz. Bu kutlu yolda kararlı adımlar atmaktan asla geri durmayacağız. Gayemiz bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve güvenin daim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARININ BÖLGEMİZ İÇİN SEFERBER EDİLDİĞİNİN ISPATI'

Bakan Kacır, projelerin hayırlı olmasını dileyerek, "GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle 35 milyon lira destek sağlayacağımız 6 yatırımın da imzasını atıyoruz. Yeni yatırımların açılışını ve imzasını, yine şehrimize değer katarak üretimdeki gücünün ispatı niteliğindeki fabrikamızda gerçekleştiriyoruz. Bugün, açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisler ve projeler devletimizin tüm imkanlarının bölgemiz için seferber edildiğinin ispatıdır. Bu konuda çıkan çatlak seslerin de cevabı niteliğindedir. Mardin artık sükunetin ve huzurun hakim olmasıyla beraber, üreterek büyüyor, yeni yatırımlarla kalkınıyor, bölgesinin emsal teşkil eden şehri haline geliyor. Mardin'imiz için devreye aldığımız bütün bu projelerin, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Kacır ve beraberindekiler, daha sonra OSB'de yapılacak bir fabrika temel atma törenine katıldı.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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