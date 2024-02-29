Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu madde satıldığı belirlenen bir evde arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.