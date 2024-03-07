Mardin'de pikap şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap şarampole devrildi ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sultanköy mevkisinde M.S.Ç. (52) idaresindeki 47 AF 742 plakalı pikap, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile S.Ç. (10), H.Y.Ç. (12) ve L.Ç. (45) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.