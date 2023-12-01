Mardin'de Otomobilde 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Mardin'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.