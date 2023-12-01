Haberler ›› Güncel ›› Mardin'de Otomobilde 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mardin'de Otomobilde 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

1 Aralık 2023 16:27 Son Güncelleme: 16:28 Abone Ol

Mardin'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.