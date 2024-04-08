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Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarından ötekileştirmemelerini ve israf etmemelerini istedi

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Seçilen tüm ilçe belediye başkanlarının, ötekileştirmeden davranacağını, israf etmeden gerçek ihtiyaçlara odaklanarak harcama yapacaklarına inanıyorum." dedi.

Ankara Kent Konseyince Gençlik Parkı'nda iftar programı düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı.

İftarın ardından konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, başarının tek başına gerçekleştirilecek bir şey olmadığını belirterek, "5 yıllık çalışmanın sonucunda sahaya çıktığımızda olumsuz hiçbir tepki almadık. Bunun da sebebi, kimseyi ötekileştirmedik, herkesin ihtiyacı neyse ona göre çalıştık." dedi.

Aldıkları kaynakları ortak akıl ve istişare ile harcadıklarını söyleyen Yavaş, "Şeffaf bir şekilde davrandık. Sonuçta bu belediyecilik sistemi, Ankara halkında karşılık buldu. Sadece beton ve asfaltla belediyeciliğin ölçülemeyeceği, içinde insan olmayan hiçbir projenin de geçerliliğinin olmadığını Ankara halkı tescil etmiş oldu." diye konuştu.

Yavaş, oy vermeyenleri de hoşgörü ve saygıyla karşıladıklarını, farklarının kimseyi ötekileştirmemek olduğunu söyledi.

"Seçilen tüm ilçe belediye başkanlarının ötekileştirmeden davranacağını, israf etmeden gerçek ihtiyaçlara odaklanarak harcama yapacaklarına inanıyorum." diyen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Meclisi'nin görüşlerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençlik Parkı'nın yapılışında bizzat bulunduğuna, Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılışını da adım adım takip ettiğine değinen Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir hale getireceğiz." dedi.

Yavaş, seçimde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Ankara yeniden dirilenlerin kentidir"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, Türk milletinin paylaşımcı olduğunu, zor zamanlarda elindekini paylaşarak mazluma dağıttığını ifade etti.

Ankara'nın, iyilik organizasyonunun kenti olduğunu belirten Yılmaz, "Ankara yeniden dirilenlerin kentidir. Bugün burada birlikte iş yapmanın kudretinin fotoğrafını görüyoruz." dedi.

Programa 100'ün üzerinde esnaf odası, sanayi odası, baro ve ticaret odası temsilcilerinin katıldığını bildiren Yılmaz, seçilmiş olan yeni belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Yılmaz, "Ramazan Bayramı'nın güzellikler getirmesini diliyorum. Birbirimize sevgimizin ve tahammülümüzün arttığı, kamplaşmanın azaldığı, bereketin çoğaldığı günleri temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu'na plaket takdim edildi.

Programın sonunda Seğmen gösterisi yapıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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