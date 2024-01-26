Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş: En Büyük Hayalimiz Ankaralıyı Zengin Etmek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıldır kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiklerini belirterek, 'En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik, inşallah o yönde de çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıldır kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiklerini belirterek, "En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik, inşallah o yönde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamada, Yavaş'ın, Kahramankazan'daki Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Merkezi'nde kamyoncu ve nakliyecilerle buluştuğu bildirildi.

Buna göre Yavaş, farklı bir belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "5 yıldır Ankara'nın parasını çarçur etmeden çalıştık, kimseyi ayırmadık. Kimse verdiğimiz oydan dolayı veya başka bir sebepten dolayı farklı bir hizmet aldık diyemez. Bizim felsefemizde yok. Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Belediye bütçesinin önceki yıllara göre yüzde 50 azaldığını belirten Yavaş, buna rağmen 27 bin 500 emekliye her ay 1000 lira nakit yardımı, 400 lira et yardımı, 500 lira da doğal gaz yardımı yaptıklarını anımsattı.

"En büyük projemiz Ankaralıları zengin etmek"

Mansur Yavaş, belediye başkanlığı döneminde, önceki dönemlerde yapıldığı kadar kavşak ve asfaltlama yapıldığını, en büyük hayalinin de Ankaralıları zengin etmek olduğunu kaydetti.

Yavaş, "Yaptığımız projelerin hiçbirine kavşağınız hayırlı olsun yazmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'şu kadar liraya yapmıştır' yazdık. Yaptığımız işlerin hesabını verdik. En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik, inşallah o yönde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Mansur Yavaş Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti! Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? 27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title