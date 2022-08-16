Manisa haberleri | Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı
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Manisa haberi: Manisa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.
Manisa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.
PKK/KCK-YPG/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüphelinin ikametlerine operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel