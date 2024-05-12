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Manisa'daki Anıt Çınar Ağacı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan ve tescilli anıt ağaç olan çınar ağacı, çeşitli şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Ağacın gövde çapı 2 metreyi, boyu ise 22 metreyi geçmektedir. Manisa Anemon Dağcılık Doğa Sporları Kulübü, Manisa Eğitime Katkı Derneği ve Manisa Kültür ve Tabiat Varlıkları Derneği üyeleri de ağacı ziyaret ederek fotoğraf çekti ve bilgi aldı. Ziyaretçiler ayrıca ilçedeki diğer turistik yerleri de gezdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2 bin yaşında olan ve "anıt ağaç" olarak tescilli çınar ağacı, çeşitli şehirlerden ziyaretçi ağırlıyor.

Gövde çapı 2 metreyi, boyu 22 metreyi geçen ağacı görmek için Manisa'nın ilçelerinin yanı sıra İzmir, Balıkesir, Bursa, Uşak ve Afyonkarahisar'dan vatandaşlar da ilçeye geliyor.

Hafta sonunda Tekeler Mahallesindeki ağacı görmeye gelen Manisa Anemon Dağcılık Doğa Sporları Kulübü, Manisa Eğitime Katkı Derneği, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıkları Derneği üyeleri de ağacın fotoğraflarını çekti, ağaçla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretçilerle sohbet Belediye Başkanı Erkan Kara, Demirci'nin tarihi varlıklarını anlattı, ilçenin tanınması için destek verenlere teşekkür etti.

Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı da tarihi hükümet konağında Demirci Akıncılarının Kurtuluş Savaşında verdiği mücadeleler ile ilgili sunum yaptı.

Ziyaretçiler daha sonra ilçedeki diğer turistik yerleri gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Demirci Manisa Çınar Turizm Güncel Haberler

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