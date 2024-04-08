Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 kilo 557 gram esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. ve N.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.