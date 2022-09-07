MANİSA'DA ORMAN YANGINI
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MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın ekibi sevk edildi.
Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.10 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 5 helikopter 2 uçak, 26 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi.
Serkan ÖZDEMİR SOMA (Manisa), (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel