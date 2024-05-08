Manisa'da İnşaatlardan Demir Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde farklı inşaatlardan demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, Kütahya'da yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İlçedeki farklı inşaatlardan demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin Kütahya'da olduğunu belirledi.
Kütahya'da düzenlenen operasyonla şüpheliler M.D. (29), T.A. (29) ve N.T. (21) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.