MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 1 itfaiye erinin yaralandığı yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıktı. Firmanın bahçesindeki atıklar bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikaya da sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ise yanan atıkların hidrojen sülfür gazı tehlikesi yaratma ihtimaline karşı yangın bölgesinde gaz ölçümü yaptı. Olaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli itfaiye eri Musa Güzel ise ayağından yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Güncel Haberler

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