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Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında engelliler askerlik yemini etti

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Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan engelliler, askerlik yemini etti. İl Jandarma Komutanlığında, askerlik eğitimi alan 43 engelli için tören düzenlendi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli jandarma erler, ant içti. Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ile İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, engelli askerlere künyeleri ve terhis belgelerini teslim etti. Tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygusal anlar yaşadı.

Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan engelliler, askerlik yemini etti.

İl Jandarma Komutanlığında, askerlik eğitimi alan 43 engelli için tören düzenlendi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli jandarma erler, ant içti.

Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ile İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, engelli askerlere künyeleri ve terhis belgelerini teslim etti.

Tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Tuğgeneral Jandarma Manisa Yaşam Spor Güncel Haberler

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