Manisa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.A. (21) ile B.A. (22) ve U.S. (18) Adnan Menderes Mahallesi TOKİ-3 konutları mevkisinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, B.A. ve U.S. bıçakla yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Manisa Şehir ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title