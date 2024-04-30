Manavgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yüksek faizle borç verdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yüksek faizle borç verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.