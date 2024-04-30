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Manavgat'ta tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yüksek faizle borç verdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yüksek faizle borç verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Manavgat Antalya Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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