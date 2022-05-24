Maltepe'de zabıta ekipleri ile sürücü arasında arbede - Haberler

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Maltepe'de zabıta ekipleri ile sürücü arasında arbede

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Maltepe'de zabıta ekipleri ile sürücü arasında arbede

MALTEPE'de zabıta ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında arbede çıktı.

MALTEPE'de zabıta ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında arbede çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Dragos sahil yolu Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Bir süre sonra kadın sürücü olay yerinden ayrılırken, bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile zabıta ekipleri arasında  tartışma çıktı. Çıkan tartışma ise daha sonra arbedeye dönüştü.  Bunun üzerine zabıta ekipleri sürücüyü, zor kullanarak araca bindirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sürücünün zabıta ekiplerine 'Bana kim vurdu' şeklinde tepki göstermesi ve zabıtanın sürücüyü, otomobile bindirmeye çalıştığı anlar görüldü. Olayla ilgili emniyete herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.Olayı gören bir kişi, "Burada 2 araç duruyordu. Biz burada arkadaşlarla oturuyorduk. Sonra arkadan bir araba geldi çarptı. Alkollü olduğu söyleniyor. Anlaştılar öndeki araç da gitti. Sonra zabıta ekipleri geldi. Sürücüye vurdular" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

Otomobil, Tragger, Arbede, Zabıta, Güncel, Haberler

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