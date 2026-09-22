Malezya Başbakanı Enver, Lenovo ve Alibaba Cloud ile yapay zeka işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çinli teknoloji firmaları Lenovo ve Alibaba Cloud'un temsilcileri ile bir araya gelerek, Malezya bankaları ile yapay zeka ve finansal teknoloji işbirliğini ele aldı.

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şangay'da Lenovo ve Alibaba Cloud'un temsilcileri ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Görüşmede, söz konusu şirketlerin Malezya merkezli Bank Rakyat ve Malaysian Bank ile yapay zeka ve finansal teknoloji alanındaki işbirliğini ele aldıklarını belirten Enver, bu işbirliğini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Kaynak: AA