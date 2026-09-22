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Malezya Başbakanı Enver, Lenovo ve Alibaba Cloud ile yapay zeka işbirliğini görüştü

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Şangay'da Lenovo ve Alibaba Cloud temsilcileriyle görüşerek Malezya merkezli Bank Rakyat ve Malaysian Bank ile yapay zeka ve finansal teknoloji işbirliğini ele aldı. Enver, işbirliğini memnuniyetle karşıladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çinli teknoloji firmaları Lenovo ve Alibaba Cloud'un temsilcileri ile bir araya gelerek, Malezya bankaları ile yapay zeka ve finansal teknoloji işbirliğini ele aldı.

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şangay'da Lenovo ve Alibaba Cloud'un temsilcileri ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Görüşmede, söz konusu şirketlerin Malezya merkezli Bank Rakyat ve Malaysian Bank ile yapay zeka ve finansal teknoloji alanındaki işbirliğini ele aldıklarını belirten Enver, bu işbirliğini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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