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Malazgirt'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı Düzenlendi

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Şehit ve gazilerin Türk milletinin en önemli değerlerinden olduğunu belirten Göksu, "Beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı ayda hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.

Şehit yakınları ve gazilere hediyelerin verildiği programa Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Malazgirt 18 Mart Muş Güncel Haberler

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