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Malatya Valisi Yavuz, Yeşilyurt'taki deprem konutlarında incelemelerde bulundu Açıklaması

Malatya Valisi Yavuz, Yeşilyurt'taki deprem konutlarında incelemelerde bulundu Açıklaması
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde yapımı tamamlanan 8 bin 510 konuttan 4 bin 208'inin anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde yapımı tamamlanan 8 bin 510 konuttan 4 bin 208'inin anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Afetzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Malatya'da yeniden inşa ve imar faaliyetinin başladığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimizi sıcacık yuvalarıyla buluşturmak üzere yoğun bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün İkizce bölgesindeki konutlarımızı tüm ekibimizle bir kez daha gezdik, altyapı çalışmalarını tekrar gözden geçirdik, koordine ettik. Bu bölgede bugüne kadar 11 bin 897 konutu ihale ettik, 8 bin 510 konutun inşaatını tamamladık ve 4 bin 208 konutun da anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Gördüğünüz gibi hemşehrilerimiz sıcak yuvaya kavuştu. Depreme dirençli, modern, yeni inşa faaliyetleri yapıyoruz. Kaynağımız var, projemiz var, yapacak irade ve gücümüz var. Öyleyse hep beraber el ele verelim ve Malatya'yı ayağa kaldıralım demiştim. Devam eden süreçte Malatya'da inşa faaliyetlerinin hızla yükseldiğini hepimiz görüyoruz. Bir taraftan şu anda sözleşme imzalanıp, anahtarları teslim ediliyor ve hemşehrilerimizin bir an önce kalıcı konutlarına geçmelerini arzu ediyoruz. Tebligatları bu yüzden hızlandırıyoruz. Bir an önce hemşehrilerimizin bu güzel sıcak yuvalarına yerleşmeleri için de teşvik ediyoruz."

"Rezerv alanlarda bariz bir ilerleme kaydettik"

Yavuz, Malatya'da en büyük yıkımın kent merkezinde gerçekleştiğini buraları rezerv alan ilan ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rezerv alanlarda yeni bir mimariyle modern iş yerleri ve konutların içinde bulunduğu alanlar tasarlanmıştır. Geldiğimiz günden bu yana rezerv alanların tahliyesi ve yıkım faaliyetlerine büyük bir öncelik ve önem atfettik. Şu anda Malatya merkezde 37 rezerv alanlarımızda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Rezerv alanlarda bariz bir ilerleme kaydettik. Nitekim 3 ay önce 3 alanda devam eden çalışmalar 4 ayın sonunda 37 alana çıkmış bulunuyor. Hemşehrilerimiz emin olsunlar, verilen her bir söz yerine mutlaka getirilecektir, getiriliyor."

Rezerv alanın şehir için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Yavuz, "Rezerv alan konusu bu şehrin yeni bir mimari tasarımına, depreme dirençli, afete dirençli modern bir şehir olmasını sağlayacak önemli bir projedir. Bu proje devletimizin büyük bir külfet altına girdiği bir projedir. Dolayısıyla her bir hemşehrimizin de menfaatine olan bir projedir. Şehrimizin geleceğini aydınlatacak, marka değerine katkı sunacak daha da önemlisi can ve mal emniyetini garanti altına alacak güzel bir projedir." diye konuştu.

Şehrin adeta bir şantiye alanına dönüştüğünü belirten Yavuz, inşaatların hızla devam ettiğini, yeni kuraların çekileceğini ve teslimatların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel
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