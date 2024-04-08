Malatya Valisi Ersin Yazıcı Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlar olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bayramlar vesilesiyle zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkına vararak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."