Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Güncel Haberler

Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Malatya-Sivas kara yolunun Malatya'dan Sivas tarafına ulaşıma izin verilmiyor.

Malatya- Sivas kara yolunun Malatya'dan Sivas tarafına ulaşıma izin verilmiyor.

Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri kapatıldı.

Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan??????? geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Halen etkisini sürdüren tipi nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletiliyor.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel

Tragger Malatya Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title