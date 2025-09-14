Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demir Yolu Hattı 2025'te Açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattını 15 Eylül 2025 tarihinde hizmete açıyoruz. Hattın yeniden açılması, bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır" dedi.

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan demir yolu çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, 'Asrın Felaketi' olarak da nitelendirilen depremin 11 ilden geçen toplam 1275 kilometrelik demir yolu hattında hasara neden olduğunu belirterek, depremin hemen ardından demir yolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) uzman ekiplerinin hızlı refleksinin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılmış, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edilmiştir. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam 1232 kilometrelik hat acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açılmıştır" dedi.

'YATIRIM MİKTARI 23,8 MİLYAR LİRA OLDU'

Depremin 11 ilden geçen demir yollarına verdiği hasarın telafisi için 2023 ve 2024 yılında bölgedeki demir yollarına 18,8 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte depremde hasar gören demir yolu hatlarımızın altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarı 23,8 milyar lira oldu" ifadelerini kullandı.

Depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye, Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını kaydeden Uraloğlu, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ demir yolu hattında da çalışmaların iki etap halinde devam ettiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattını 15 Eylül 2025 tarihinde hizmete açıyoruz. Hattın yeniden açılması, bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır. Hat kapalıyken, yük taşımacılığının mecburi olarak uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına kayması, zaman ve enerji kaybına neden oluyordu. Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.