Zirai dondan etkilenen kayısıda bu yıl yüksek verim bekleniyor

'DÜNYANIN kayısı başkenti' olarak bilinen ve kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya 'da, geçen yıl zirai dondan büyük ölçüde etkilenen kayısı ağaçları tomurcuk vermeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "Şu anda gördüğümüz kadarıyla ağaçlarda bir sıkıntı görmüyoruz. İnşallah bu yıl kaliteli bir verim olmasını bekliyoruz" dedi.

12 Nisan 2025'te meydana gelen olumsuz hava koşulları ve zirai don nedeniyle kayısı başta olmak üzere birçok tarımsal ürün zarar gördü. Bu yıl kayısı ağaçlarında çiçek açma döneminin bir öncesi evresi olan tomurcuklanma başladı.

ÇİFTÇİYE 4,6 MİLYAR DESTEK ÖDEMESİ

Zirai dondan Malatya'nın büyük ölçüde etkilendiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız, çiftçimizin bu mağduriyetini gidermek adına dekara 5 bin 500 TL gibi büyük bir destek verdi. Malatya'da ise yaklaşık 7,7 milyar TL çiftçilerimize destek verildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan yaklaşık 40 bin çiftçimize 4,6 milyar TL civarında destek ödendi. Tarım sigortaları kapsamında da 3,1 milyar TL üreticilerimize destek ödemesi yapıldı. Tabii afetler iklim değişiklikleri ile beraber her an afet yaşayabiliyoruz. Üreticilerimizin ileride mağdur olmamak adına mutlaka tarım sigortalarını yapmalarını özellikle ifade etmek isterim" dedi.

BAKIM, BESLENME VE İLAÇLAMA ŞART

Kayısının ülke ve Malatya için büyük bir ekonomik değer olduğunu ifade eden Akar, "Şu anda ilkbahar ve tomurcuklanma dönemi. Kayısıda verimliliğin görülmesi adına en iyi dönemlerden birisi. Yüzyılın afeti dediğimiz zirai donda çok büyük bir etkilenme oldu. Ancak bu zirai don sürecinde yaptığımız çalışmalar ve eğitimler sonucunda sahada gördüğümüz kadarı ile çok şükür tomurcuklanma ve geçen yılın sürgünlerinin devam ettiğini, özellikle yapılan bakım ve ilaçlama ile ağaçta hayati faaliyetin devam ettiğini görüyoruz. Tomurcuklanma döneminde vatandaşlarımızın özellikle bakım, beslenme ve ilaçlamasını iyi yapması gerekiyor" diye konuştu.

'23 NİSAN'A KADAR RİSKİMİZ VAR'

Osman Akar, "Bizler il müdürlüğü olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüm ilçelerimizde eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu eğitimlere katılmalarını istiyoruz. Genel olarak Malatya'yı düşündüğümüzde inşallah bu sene Malatyalıların istediği bir verim miktarı ve kaliteli bir verim bekliyoruz. 23 Nisan'a kadar bir riskimiz var. Geç donlarımız var ve bundan etkilenme durumu olabilir. Tüm üreticilerimizin buna dikkat etmesi gerekir. Şu anda gördüğümüz kadarıyla ağaçlarda bir sıkıntı görmüyoruz. İnşallah bu yıl kaliteli bir verim olmasını bekliyoruz" dedi.

'EYLEM PLANI HAZIRLADIK'

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Şevket Fidan ise bahçelerin çoğunda ağaçların meyve verecek konuma geldiğini belirterek, "2025 yılında don olunca herkesi bir telaş aldı. 3 -4 milyon ağaç kuruyacak diyenler oldu. 2026 yılına kayısı ağaçlarını nasıl hazırlarız diye eylem planı hazırladık. Çok geniş katılımlı ilçelerimizin hepsinde eğitimler yaparak hangi besleme ürünlerinin kullanılması gerektiğini, hangi koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğine yönelik çiftçilerimize detaylıca anlattık. Çiftçilerimiz eğer bunlara uyarsa önümüzdeki yıl yüzde yüz olmasa da yüzde 60,70,80 meyveyi kaldırabilir diye düşündük. Çok nadir bölgeler dışında çiftçilere yapılan bilgilendirmeler ile gördük ki bahçelerimizin çoğunda ağaçlarımızın meyve verecek konuma geldi" diye konuştu.

Kayısı üretici çiftçi Nedim Al da 2025 yılında yaşanan don olayı ile umutlarını kaybettiklerini fakat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ve bilgilendirmeleri ile ağaçların yeniden iyi duruma geldiğini ve umutlarının tekrar yeşerdiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı