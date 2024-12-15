Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?

Malatya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Malatya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen çalıştayda, gençlerin fikirlerinin politika belgesine dahil edileceği vurgulandı. Vali Seddar Yavuz, Türkiye'nin tarihine ve kültürüne sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

İlhan Akıncı Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türk milletinin dünya üzerindeki en büyük milletlerden biri olduğunu ve tarih boyunca büyük imparatorluklar kurduğunu söyledi.

Türklerin her şartta ve koşulda mazlumların ve mağdurların yanında yer aldığını kaydeden Yavuz, aydınlığın ölçüsünün kendi tarih, kültür ve inanç değerlerine mesafeli olmak olmadığını belirterek, "Biz insanların düşüncesi inancı, siyasi görüşünün ne olduğuna bakmaksızın bu ülkeye hizmet eden herkesin önünde saygıyla eğilmeye hazırız. O yüzden biz insanlarımızı o, bu, öteki diye ayırmıyor, bu ülkeye ait hisseden herkesi gönülden kucaklıyoruz. İmparatorluk bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti bütün renkleriyle bizimdir. Bütün farklılıklarıyla bizim zenginliğimizdir." diye konuştu.

Herkesin çocukluğundan itibaren bu ülkenin kaderiyle kendi kaderini eşleştirmesi gerektiğini dile getiren Yavuz, kendi geleceğini başka ülkelerde gören, ulusunun, devletinin ve milletinin menfaatlerine arkasını dönen, başkalarının sözcülüğünü yapanların bu ülkenin geleceğinde yer bulabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Politika belgesi hazırlanırken gençlerin fikirlerinin, düşüncelerinin bu politika belgesinde yer almasının katılımcı bir demokrasi anlayışının en temel özelliğine işaret ettiğini vurgulayan Vali Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve hele hele savunma sanayisinde akıllara durgunluk verecek bir değişim ve dönüşümü hep beraber yaşıyor." dedi.

Dijital dönüşüm ve yapay zekanın önemine dikkati çeken Yavuz, siber güvenlik, biyogüvenlik ve gıda arz güvenliğinde kendisine yetemeyen hiçbir ülkenin bağımsızlığından bahsedilemeyeceğini, bu nedenle özellikle yapay zeka, bilişim ve dijital dönüşüme özel bir önem atfettiklerini söyledi.

Ülkeyi gençlerle daha iyi hale getireceklerini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Edirne'den Van'a, Antalya'dan Trabzon'a her bir köşesini daha fazla imar edeceğiz, gönlünü kırdığımız, incittiğimiz her kim varsa onları sıkıca kucaklayacağız ve hiç kimseye öteki muamelesi yapılmayan bir medeniyeti inşa etmek için hep beraber çalışacağız. Bütün ön yargılarımızı, bütün duvarlarımızı yıkacağız ve önce kardeşliğimizi tesis etmek için çalışacağız. O yüzden genç kardeşlerim, ön yargılarınızı, ailenizden, çevrenizden duyduklarınızı lütfen unutun ve insanı sadece insan olduğu için sevin."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan da gençlere imkan sunmak, topluma dahil olabilmelerini sağlamak, uluslararası gelişmelere uyum sağlamak, hem aktif hem de sorumlu vatandaş olabilmelerini kolaylaştırmak için gençlik politika belgesi oluşturulmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Çalıştaya gençlik alanında çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, akademisyenlerin, özel sektör temsilcilerinin katkı sunacağını belirten Kayhan, gençlik politika belgesi taslak alanlarının ve alt başlıklarının katılımcılarla istişare edilerek gözden geçirileceğini, görüş ve önerilerin alınacağını, hedef ve eylemlerin oluşturulacağını söyledi.

Kayhan, fırsatlar sunulurken toplumun sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
img

Süper Lig'e geri dönüyor! Ezeli rakip düğmeye bastı
img

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
img

İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı
Canlı anlatım! Tek gol var, tempo inanılmaz
Tek gol var! Tempo inanılmaz
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe – Başakşehir)? Southampton Tottenham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Southampton Tottenham maçı ne zaman? Chelsea Brentford CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Brentford maçı ne zaman? B.Dortmund Hoffenheim CANLI İZLE şifresiz! Bundes Liga B.Dortmund Hoffenheim maçı ne zaman? Manchester City Manchester United CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester City Manchester United maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Başaşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Başakşehir CANLI izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.