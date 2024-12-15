Malatya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

İlhan Akıncı Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türk milletinin dünya üzerindeki en büyük milletlerden biri olduğunu ve tarih boyunca büyük imparatorluklar kurduğunu söyledi.

Türklerin her şartta ve koşulda mazlumların ve mağdurların yanında yer aldığını kaydeden Yavuz, aydınlığın ölçüsünün kendi tarih, kültür ve inanç değerlerine mesafeli olmak olmadığını belirterek, "Biz insanların düşüncesi inancı, siyasi görüşünün ne olduğuna bakmaksızın bu ülkeye hizmet eden herkesin önünde saygıyla eğilmeye hazırız. O yüzden biz insanlarımızı o, bu, öteki diye ayırmıyor, bu ülkeye ait hisseden herkesi gönülden kucaklıyoruz. İmparatorluk bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti bütün renkleriyle bizimdir. Bütün farklılıklarıyla bizim zenginliğimizdir." diye konuştu.

Herkesin çocukluğundan itibaren bu ülkenin kaderiyle kendi kaderini eşleştirmesi gerektiğini dile getiren Yavuz, kendi geleceğini başka ülkelerde gören, ulusunun, devletinin ve milletinin menfaatlerine arkasını dönen, başkalarının sözcülüğünü yapanların bu ülkenin geleceğinde yer bulabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Politika belgesi hazırlanırken gençlerin fikirlerinin, düşüncelerinin bu politika belgesinde yer almasının katılımcı bir demokrasi anlayışının en temel özelliğine işaret ettiğini vurgulayan Vali Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve hele hele savunma sanayisinde akıllara durgunluk verecek bir değişim ve dönüşümü hep beraber yaşıyor." dedi.

Dijital dönüşüm ve yapay zekanın önemine dikkati çeken Yavuz, siber güvenlik, biyogüvenlik ve gıda arz güvenliğinde kendisine yetemeyen hiçbir ülkenin bağımsızlığından bahsedilemeyeceğini, bu nedenle özellikle yapay zeka, bilişim ve dijital dönüşüme özel bir önem atfettiklerini söyledi.

Ülkeyi gençlerle daha iyi hale getireceklerini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Edirne'den Van'a, Antalya'dan Trabzon'a her bir köşesini daha fazla imar edeceğiz, gönlünü kırdığımız, incittiğimiz her kim varsa onları sıkıca kucaklayacağız ve hiç kimseye öteki muamelesi yapılmayan bir medeniyeti inşa etmek için hep beraber çalışacağız. Bütün ön yargılarımızı, bütün duvarlarımızı yıkacağız ve önce kardeşliğimizi tesis etmek için çalışacağız. O yüzden genç kardeşlerim, ön yargılarınızı, ailenizden, çevrenizden duyduklarınızı lütfen unutun ve insanı sadece insan olduğu için sevin."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan da gençlere imkan sunmak, topluma dahil olabilmelerini sağlamak, uluslararası gelişmelere uyum sağlamak, hem aktif hem de sorumlu vatandaş olabilmelerini kolaylaştırmak için gençlik politika belgesi oluşturulmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Çalıştaya gençlik alanında çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, akademisyenlerin, özel sektör temsilcilerinin katkı sunacağını belirten Kayhan, gençlik politika belgesi taslak alanlarının ve alt başlıklarının katılımcılarla istişare edilerek gözden geçirileceğini, görüş ve önerilerin alınacağını, hedef ve eylemlerin oluşturulacağını söyledi.

Kayhan, fırsatlar sunulurken toplumun sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.