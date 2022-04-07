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Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mehmet İli (66) yönetimindeki 31 PE 287 plakalı traktör, Mengelis Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü ve eşi Ayşe İli (65) Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi Ayşe İli ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücünün cenazesi ise hastane morguna konuldu.

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Traktör, İtfaiye, Darende, Malatya, Güncel, Haberler

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