Malatya, afetin ardından devlet destekli üretim ve ihracatla ayağa kalkmayı hedefliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yaraların sarılması ve ekonomik hayatın canlanması için çalışmalar sürerken, kent ekonomisinin çeşitli aktörleri, kamunun sağlayacağı desteklerle şehrin üretim ve ihracatla hızla ayağa kaldırılmasını istiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 1 ay geçerken, depremden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Malatya'da yaraların sarılmasına çalışılıyor. "Doğunun batısı batının doğusu" olarak da tanımlanan Malatya, bugün de aynı konumunu sürdürüyor.

Sosyoekonomik yapısı nedeniyle bölgenin önemli cazibe merkezlerinden olan ilin bugünkü ekonomik seviyesine ulaşmasında kayısı yetiştiriciliğinin büyük önemi bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 itibarıyla kentin nüfusu 812 bin 580 kişi olarak belirlendi. Türkiye'de yaşayan 1 milyon 823 bin 836 yabancının 4 bin 844'ü Malatya'da ikamet ediyor.

Geçen yıl 456 milyon 234 bin dolar ihracat, 171 milyon 166 bin dolar ithalat yapan Malatya, ocakta ise 34 milyon 193 bin dolar ihracat ve 17 milyon 980 bin dolar ithalat gerçekleştirdi.

İlde 2 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunurken, bu yerlerde 152 firma yer alıyor. Bunların 63'ü gıda, 28'i tekstil, 23'ü makina yedek parça, 11'i plastik ve 27'si de diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor ve 9 bin 587 kişi istihdam ediliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre, Malatya'da 21 bin 493 esnaf ve 22 bin 759 iş yeri bulunurken, ilde 38 oda faaliyet gösteriyor.

"Geçici iş yerleri için arsa tahsisi yapılmalı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, depremzede de olsalar şehrin ayağa kaldırılması için mücadele etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kentte geçici iş yerlerinin bir an önce kurulmasını istediklerini belirten Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada arsa tahsisi gerçekleştirilirse üyelerimizle çalışmak istiyoruz. Bir an önce koordinasyon merkezlerinden sonuç çıkması için karar verilmesi lazım. En önemli unsurumuz arsa tahsisi konusu. Bununla beraber faizsiz kredi destekleri istiyoruz. Özellikle hasarlı olan iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği tahsisi gerçekleşmiş. Fakat hasarlı iş yeri olmayan, evi yıkılan, işçisi gelmeyen herkes için kısa çalışma ödeneği yapılmalı."

Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının ertelenmesini ve vergi muafiyetleri sağlanmasını da talep eden Sadıkoğlu, "Bu insanların çekleri, senetleri var. Bir çoğunun ürünü göçük altında kaldı. Bu ürünlerle ilgili bir ödeme yapılıp yapılmayacağı konusu belirsiz. Bunlarla ilgili de destekler istiyoruz. Devletin burada kadirşinaslığını gösterip devlete olan borçlarda yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Bilimsel anlamda ülkede birçok etkili kişinin olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, "Şehirleri planlanırken onların kafa yormaları bizim için daha sağlıklı olacak. Bugün şehirlerin yüzyılını planlıyoruz. Geçici kişilerle bu işin olmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Devletimiz esnafı desteklemeli"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de Malatya'da bütün sektörlerin depremden etkilendiğini vurgulayarak, taşıma esnafı hariç yaklaşık 15 bin esnafın durumunun kötü olduğunu dile getirdi.

Esnafın ayakta kalması için desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Esnafımızın elektrik ve doğal gaz fatura ücreti 1 yıl boyunca alınmamalı. Esnafın yeri tamamen yıkıldı. Yıkılan yerlerimiz bir an önce yeniden yapılmalı. Ticaret bir an önce ayağa kaldırılmalı. Ticareti ayağa kaldırmazsanız şehri yerinde tutamazsınız. Esnafın aldığı kredilerin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Biz 2 yıl kendimize gelemeyiz. Malatya'da bir an önce ticaret hayatının ayağa kalkması lazım. Yerlerimizin yapılmasını talep ediyoruz. Devletimizin bunları yapması lazım."