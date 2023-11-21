Mail Order Yöntemiyle Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul'da mail order yöntemiyle ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle çok sayıda kişinin hesaplarındaki parayı çeken 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde bin 254 kredi kartı ele geçirildi.

İSTANBUL'da mail order yöntemi ile ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle çok sayıda kişinin hesaplarındaki parayı çeken 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin evlerinde bin 254 kredi kartı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilerin bilgilerini 'Mail Order' yöntemiyle ele geçirdiğini, bu bilgilerle hesaplarındaki paraları çektiklerini belirledi. 2 şüpheliye yönelik 2 Kasım Perşembe günü operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda bin 254 adet banka ve kredi kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.