Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Ankara'ya Yürüdü

Haber: Esra Tokat Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı direniş başlatan işçiler Ankara'ya yürüyüşe geçti. Özelleştirmeye karşı yürüyen işçiler, "Biz özelleştirme veya varlık satışı istemiyoruz. İnsan gibi yaşamak için, insan gibi kalmak için, ailemiz için, geleceğimiz için yürüyüşe çıktık. Biz sadece varlık satışının durdurulmasını ve devlette çalışmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı direniş başlatan madenciler, eylemin dokuzuncu gününde Ankara'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçive yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin dokuzuncu gününe girdi. Maden ocağı önünde nöbet tutan işçiler Ankara'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüş başlattı. Yer altındaki işçiler ise direnişlerine devam ediyor.

Oğlu madende çalışan anne Hatice Kaya, "Bugün halkımıza ve işçilere destek için buradayım. Ben oğlumu yer altına yollarken her gün ağlıyorum. Bugün duyduk ki sonuç kalmamış. Biz devlet altında çalışmak istiyoruz, şahıslara kazandırmak istemiyoruz. Devletimizin gölgesi altında, nasıl biz onu yalnız bırakmadıysak o da bizi yalnız bırakmasın." dedi.

"İnsan gibi yaşamak, insan gibi kalmak için"

Bir maden işçisi de "Biz karşı taraftan iyi bir yanıt alamadık. Pozitif birşey gelmedi. Biz de yürüyüş kararı aldık. Direnişimizin bugün dokuzuncu günündeyiz devam da edeceğiz yanıt alana kadar. Şu an Beypazarı'na doğru yürüyoruz. Biz özelleştirme veya varlık satışı istemiyoruz. İnsan gibi yaşamak için, insan gibi kalmak için, ailemiz için, geleceğimiz için yürüyüşe çıktık. Biz sadece varlık satışının durdurulmasını ve devlette çalışmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, "Biz varlık satışının iptali içine eylem yapıyoruz. Ama bir sonuç alamadık. En sonunda bizi yollara düşürdüler. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hakkımız olanı almaya çalışacağız" dedi.

"Özel sektörün insanlara değer vermediğini biliyoruz"

TES-İŞ Çayırhan Şube Başkan Yardımcısı ve maden işçisi Hüseyin Aydınlıoğlu da özelleştirme istemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Santralimizi satıyorlar, varlık satışı ile satıyorlar. Zaten biz 20 yıl özelde çalışmışız. Özel sektörün ne zorlu şartlar altında işçileri çalıştırdığını biliyoruz. İnsanlara değer vermediğini biliyoruz. İstemiyoruz bunu. Sekiz gündür eylemimizi devam ettiriyoruz, olumlu sonuç alamadık ve yürüyüş başlattık. Sonuna kadar, olumlu cevabı alana kadar devam edeceğiz. Sermayeye hizmet etmek istemiyoruz, devlete hizmet etmek istiyoruz."

Bir grup madencinin hala yer altında olduğunun altını çizen Maden-İş Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise "Bir grup da hala yer üstünde. Geri kalan da buradayız. Bizi bu yollara düşürdüler. Haksız bir mücadelemiz yok. İhalenin iptalini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Direnişe devam edeceğiz"

Maden işçisi Ali Kocadağ da şunları söyledi:

"Biz direnişin dokuzuncu günündeyiz. İş sağlığı güvenliği açısından durumumuz iyi. Biz 20 yıl özel şirkette çalıştık orada güveliğimiz iyi değildi ve sonuçlarını da hepimiz biliyoruz. Bizim de çoluk çocuklarımız burada çalışacak bu yüzden özelleştirme istemiyoruz. Hiç maaş almasam da yeterki burası bizim olsun bizde kalsın. Biz burda halkız, direnişe devam edeceğiz. Şafak 110 kilometre, direnişe devam."