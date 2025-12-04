Macaristan: AB'nin Rusya'dan Doğalgaz İthalatını Yasaklama Planına İtirazda Bulunacağız

BRÜKSEL, 4 Aralık (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin, Rus enerji kaynaklarına getirmeyi planladığı yasağın kesinleşmesi halinde bu konuda AB Adalet Divanı'na başvuruda bulunacaklarını söyledi.

AB Konseyi başkanlığı ve AB Parlamentosu temsilcileri çarşamba günü Rusya'dan doğalgaz ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenleme üzerinde geçici mutabakata vardı. Yasal olarak bağlayıcı olan ve aşamalı bir yasaklama öngören söz konusu düzenlemeye göre Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı 2026 sonu, boru hattıyla doğalgaz ithalatı ise 2027 sonbaharı itibarıyla tamamen yasaklanacak.

Szijjarto, aynı gün sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Macaristan'ın Brüksel'in bu dayatmasını kabul etmesi, uygulaması ve yerine getirmesi mümkün değil" dedi.

Szijjarto, bu yasağa uyulmasının, belirli piyasa oyuncuları ve ülkelerin Macaristan üzerinde tekel konumu elde etmesine ve ülkedeki enerji faturalarının en az üç kat artmasına neden olacağını vurguladı.

Szijjarto, üye ülkelere ulusal enerji politikası konusunda yetki veren AB'nin kuruluş antlaşmasına "tamamen aykırı" olan söz konusu kararın, "ticaret politikası kisvesi altında sunulan" bir yaptırım önlemi olduğunu savundu.

Rusya'dan doğalgaz ve petrol tedarikine büyük ölçüde bağımlı olan Slovakya'nın da AB'nin bu kararına karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğünü ifade eden Szijjarto, düzenlemenin kabulünün ardından Slovakya ile yasal çabalarını koordineli olarak yürüterek karara ortak itirazda bulunma konusunda anlaştıklarını vurguladı.