Luo Xiaocong'un Mavi Pigment Tıraşlama Tekniği

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ÇEKİM TARİHİ: 14 Aralık 2023

TARİH: 31 Aralık 2023

1. Luo Xiaocong'un eserlerini yaratma sürecinden çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen Seramik Üniversitesi'nde profesör olan Luo Xiaocong, porselenleri mavi ve beyaz renklerde boyamak için kullanılan geleneksel yöntemlerden farklı olarak "Tiqing" diye bilinen bir teknik geliştirdi.

Luo, "Mavi pigment tıraşlama" tekniğinde, tahta baskı ve lake resimlerde kullanılan becerilerden esinlendi. Yalnızca bir maket bıçağı kullanan Luo, pigmentin bazı kısımlarını tıraşlayarak tasarlanmış desenler oluşturmayı başardı.

Tekniğin zorluğu, katı malzemelerden çok sıvı malzemelerin tıraşlanmasında yatıyor. Bu durum, daha fazla beceri ve sabır gerektiriyor.

Luo, 20 yıldan fazla süren denemelerin ardından artık sadece bir maket bıçağı kullanarak pigmentin kalınlığına göre farklı desenler oluşturabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jingdezhen'den bildiriyor.

(XHTV)