Lüleburgaz'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Kızılırmak'ın (79) evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Kızılırmak'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Kızılırmak'ın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'nde evinde yalnız yaşayan Hüseyin Kızılırmak'tan (79) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Kızılırmak'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Kızılırmak'ın öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kızılırmak'ın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.